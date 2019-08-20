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فن

خالد جلال يكرم محيى إسماعيل فى عرض مسرحية سينما مصر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:16 م
محي اسماعيل
محي اسماعيل
شيرى نبيل
كرم المخرج المسرحي خالد جلال الفنان القدير محيى إسماعيل بحضور الفنانة منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، عقب عرض مسرحية "سينما مصر" بمركز مسرح الابداع.

يذكر أن "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر.

كما يشارك فيها محمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي وبسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي.

ويشارك في المسرحية أيضا، أمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور.

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