ورش عمل لرفع كفاءة منظومة التعليم الفنى بالوادى الجديد

أكد الدكتور ابراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه تم تنفيذ ورشة عمل اليوم الثلاثاء ، بإدارة قياس الجودة بالمديرية حول " مدخلات ومنظومات ومؤسسات التعليم الفنى " ، وذلك بهدف رفع كفاءة مدارس التعليم الفنى الأمر الذى سينعكس إثره على المعلمين والطلاب بتلك المدارس وسيساهم فى تحقيق الهدف الأسمى من مدارس التعليم الفنى وخروج جيل من الطلاب القادرين على العمل وتحقيق التنمية .



وقال إن التدريب يستهدف مديرى مدارس التعليم الفنى ومسؤولى التدريب ومنسقى الجودة ومعلمى مواد التخصصات الفنية ، حيث يتم التدريب على إجراءات التقويم الذاتى وبناء خطط التحسين والمتابعة بالمدارس من اجل تطوير التعليم الفنى وتحقيق نتائج ومخرجات عالية الكفاءة والجودة .



وأشار الى أن ذلك التدريب يأتى فى إطار الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسى الجديد ، والاتجاه نحو رفع كفاءة وتطوير التعليم الفنى فى ظل ان مدارس التعليم الفنى بالمحافظة ذات كفاءة مرتفعة وبالأخص فى القطاعات الإنتاجية .



