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القصة الكاملة لتأييد بريانكا تشوبرا حرب الهند النووية ضد باكستان.. وهكذا أشغل زوج نجمة بوليوود الرأي العام عنها

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:18 م
نيك جوناس وبريانكا
نيك جوناس وبريانكا تشوبرا
أماني إبراهيم
حاول الممثل الأمريكي نيك جوناس إشغال الرأي العام عن زوجته الهندية بريانكا تشوبرا خاصة بعد الهجوم التي تتعرض له منذ سبعة أيام، عندما حضرت نجمة بوليوود الفنانة بريانكا تشوبرا لمؤتمر تابع لإحدى شركات مستحضرات التجميل، حيث كانت تتوقع أن يدور الحديث حول الجمال والاهتمام بالبشرة والشعر، ولكن دارت الجلسة المفتوحة عقب الحفل حول حوار سياسي وضعها في مأزق محرج.

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  •  جوناس يشغل الرأي العام
تعامل نيك جوناس مع زوجته بريانكا تشوبرا، أمس، لإصلاح الموقف في أول ظهور لهما بعد الأزمة، فخلال تواجد بريانكا تشوبرا ضمن الجمهور في حفل غنائي قدمه نيك جوناس في بوسطن، قال لها بلغة الإشارة «أنا أحبك»، وظهر مرتديا بدلة برتقالية اللون، ورغم أن هذا ليس أول موقف يظهر فيه نيك حبه لـ بريانكا أمام الجميع، إلا أن وفقا لصحيفة إندياتوداي الهندية فإنه قام بهذه الحركة لشغل الرأي العام عن الهجوم الأخير ضدها.

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  • سبب الأزمة
تغريدة بتاريخ قديم كانت السبب في اتهام نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا، بأنها منافقة ولا تؤيد السلام كما تدعي دائما، بل أنها تشجع اندلاع حرب نووية بين الهند وباكستان.

واستكملت بريانكا تشوبرا الأزمة، بعد حضورها لمؤتمر خاص بمستحضرات التجميل، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ودخولها في حوار مفتوح مع جمهورها على هامش المؤتمر، لتتفاجأ فيه بتوجيه الاتهامات لها.

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  •  اتهامات عائشة
التقطت إحدى الحضور المايكروفون على أساس توجيه سؤالا لجميلة بوليوود بريانكا تشوبرا وعرفت نفسها بأن اسمها عائشة مالك، ولكنها قالت ما لم تتوقعه بريانكا أو أيا من الحضور "من الصعب سماعك وأنت تتحدثين عن الإنسانية، لأنني كجارة باكستانية أعرف أنك منافقة"، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

وتابعت عائشة هجومها بذكر تغريدة كانت قد كتبتها بريانكا تشوبرا في 26 فبراير قالت فيها «جاي الهند» أي «النصر للهند» مرفقة بهاشتاج قوات الجيش الهندية، مضيفة: «أنت سفيرة اليونيسيف للسلام وتشجعين الحرب النووية ضد باكستان، لا يوجد فائز من الحرب، هناك الملايين مثلي في باكستان دعموا أعمالك في بوليوود".

وكانت المواطنة الباكستانية تود قول المزيد ولكن تدخل المنظمون للمؤتمر الصحفي ومنعوها من استكمال الحديث بسحب المايكروفون منها.

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 نزاعات حول كشمير 
الوقت الذي كتبت فيه بريانكا تشوبرا تغريدتها سبب الأزمة كان في 26 من فبراير الماضي، وهو الوقت نفسه الذي أعلنت فيه الهند إلغاء استقلال ولايتي جامو وكشمير، فيما ردت باكستان على هذه الخطوة بإعلان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن تحرك الهند لتغيير وضع المنطقة ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووصف وزير حقوق الإنسان الباكستاني العمل بأنه بمثابة جرائم حرب.

أما عن الأزمات المتصاعدة بين الهند وباكستان فهي تدور حول منطقة كشمير المتنازع عليها، والتي تقع بين الدولتين وتسمى «جنة الله في الأرض»، وكان لهذه التغريدة دور في تسليط الضوء على الأزمة في كشمير على الرغم من تعتيم وسائل الإعلام بالهند عن هذه القضية.

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رد بريانكا
ردت بريانكا تشوبرا على هجوم عائشة الباكستانية في محاولة لاستيعاب الموقف وقالت لها: "سمعتك وأنت تنفسين عن غضبك، حسنا لقد فهمتك، أنا لست مغرمة بالحرب مع باكستان، ولكنني وطنية وأحب بلدي الهند، جميعنا لدينا أرض يجب أن نخاف عليها".

ولامت بريانكا تشوبرا عائشة قائلة لها: "لا تصيحي في وجهي هكذا، كلنا هنا من أجل الحب، لا تحرجي نفسك وشكرا لك على سؤالك".

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 تعليق عائشة
فسرت عائشة فيما بعد لصحيفة نيويورك تايمز إنها لم تقصد الحضور بنية توجيه أية تهم لها، ولكن خلال حضورها الجلسة النقاشية المفتوحة استفزها حديث بريانكا عن مناقشتها لأعمالها الإنسانية، وقالت: "مئات الممثلين في الهند غيرها غردوا بنفس الكلمة.. أنا ممنونة لأنها تفهمت غضبي وخوفي على أهلي من تصاعد الأزمة، وعالج الموقف باحترام ونحن ممتنون لها".

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عائلة بريانكا العسكرية
حب بريانكا تشوبرا للهند ورغبتها في انتصار قوات الجيش الهندي، ترجع إلى حبها للجيش الهندي التي تربطها به علاقة شخصية قوية، فقد كان والدها ووالدتها ضابطان بالجيش الهندي، ولم يغير الانتقاد التي تعرضت له موقفها حيث كتبت على تويتر: "أنا هندية وفخورة بذلك ولن يتغير هذا أبدا".
القصة الكاملة لتأييد بريانكا تشوبرا حرب الهند النووية ضد باكستان.. وهكذا أشغل زوج نجمة بوليوود الرأي العام عنها

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