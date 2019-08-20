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حوادث

أمن القاهرة يضبط العديد من وقائع السرقات والجناة فى ٢٤ ساعة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:14 م
اللواء محمد منصور
اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة
محمد صبرى
حققت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية فى جرائم السرقات، ونجحت فى كشف وضبط مرتكبيها خلال 24 ساعة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط عاطلين لقيامهما باستدراج "عامل"، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، والاستيلاء على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى، تحت تهديد سلاح نارى، وبحوزتهما "الهاتف المحمول، والمبلغ المالى المستولى عليهما، وكذا طبنجة الصوت المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط "عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "تبديد" لارتكابه واقعة سرقة 2 "جنط" من سيارة "ملاكى" أثناء توقفها بدائرة القسم، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزته "مفتاح - كوريك".

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وبمناقشته اعترف بارتكاب حادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية".

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط مسجل خطر "سرقات عامة" - سبق اتهامه فى 27 قضية متنوعة - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات"، وآخر عاطل – سبق اتهامه فى 4 قضايا "سرقة"، لقيامهما بالاشتراك مع آخر - مقيم بمحافظة بالمنيا "جار تحديده وضبطه" بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى 105 آلاف جنيه، جهاز "لاب توب"، هارد ديسك من داخل سيارة ملك أحد المواطنين (مدير إحدى شركات التطوير العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) حال توقفها أمام أحد المراكز التجارية بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط "46,500 ألف جنيه - 2 هاتف محمول – شاشة"، وأقرا بشرائهما الهواتف المحمولة والشاشة المضبوطة من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط "عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وله محل إقامة آخر بكرداسة بالجيزة - سبق اتهامه فى 4 قضايا متنوعة" لارتكابه واقعة سرقة (هاتف محمول، 2 ساعد يد) من داخل مسكن أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقات مساكن، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط "عامل - مقيم بفيصل بالجيزة" لارتكابه واقعة سرقة مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه من داخل خزينة فرع إحدى شركات المحمول بدائرة القسم.

وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بذات الفرع محل الواقعة وحيازته نسخة من المفتاح الخاص بالباب الرئيسى، وعلمه باحتفاظ العاملين بالفرع بنسخة من مفتاح الخزينة بداخله، فعزم على سرقة ما بداخل الخزينة من مبالغ مالية، وتمكن من دخول الشركة وفتح الخزينة وسرقة المبلغ المالى المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 40 ألف جنيه، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية" عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات (ربة منزل - مقيمة بالجيزة) حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب الخطف مستقلين مركبة "توك توك".

واعترفا بإرتكاب الواقعة، وبتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذات الأسلوب، وأقرا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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