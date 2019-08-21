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3 بروتوكولات تعاون بين عمال المناجم ونقابة تطوير البترول في البحرين

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:16 ص
عمال المناجم
عمال المناجم
محمد غالي
شهد مقر الإتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات بالقاهرة أمس الإثنين، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين "الإتحاد العربي" برئاسة الأمين العام الكيمائي عماد حمدي ، ونقابة عمال تطوير البترول في البحرين برئاسة علي محمد سالمين عضو المجلس تنفيذي "الاتحاد العربي"،وبروتوكول مماثل بين "نقابة البحرين " والنقابة العامة للمناجم وللمحاجر بمصر برئاسة محمد العرابي،والنقابة العامة للكيماويات في مصر والتي مثلها الأمين العام حميدو إسماعيل العضو في المجلس التنفيذي للإتحاد العربي أيضا.

وأكد الكيمائي عماد حمدي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء هذه البروتوكولات تأتي تأكيدًا للتعاون المشترك بين الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات ومنظماته النقابية الاعضاء وتفعيلًا لدستور الاتحاد وما تتضمنه من ضرورة دعم التعاون المشترك بين المنظمات الأعضاء و"الاتحاد العربي".

وأضاف حمدي أن بروتوكول التعاون بين "الإتحاد العربي" و"نقابة البحرين" يعتمد على التعاون في مجموعة من المجالات :

اولا ..في مجال دعم العلاقات الدولية :يتم تبادل الزيارات الميدانية بين نقابة عمال تطوير البترول و الاتحاد العربي من جانب والمنظمات العربية الاعضاء من جانب اخر ، وذلك لتبادل الأفكار والآراء والخبرات في مجال العمل النقابى دوليا.

ثانيا..في مجال علاقات العمل :ان الاتحاد العربي يقدم المشورة والمساعدة في حل كل مشاكل علاقات العمل فضلا عن امكانية مشاركته في اجراء المفاوضات الجماعية وحل نزاعات العمل .

ثالثا..في مجال العمل التثقيفى والتدريبي :ان الاتحاد العربي من خلال معهد التدريب والتثقيف بالاتحاد يقدم الدورات التثقيفية والتدريبية في مختلف مجالات العمل النقابى ، وذلك من اجل رفع مهارات القيادات النقابية لاداء دورهم بشكل ايجابي وفاعل

رابعًا ان يتم التنسيق في كل المحافل الدولية تجاه مختلف الفضايا النقابية لتوحيد وجهات النظر حول مايدعم المواقف المشتركة.

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