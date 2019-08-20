داخل مصنع بالإسكندرية.. ضبط 25 طن منظفات ومستلزمات إنتاج فاسدة

نجح ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في ضبط أكثر من 25 طنا منظفات ومستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بمدينة برج العرب.



وبحسب بيان، الثلاثاء، وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام مالك مصنع منظفات كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بتصنيع وإنتاج منظفات داخل مصنعه غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وطرحها للبيع بالأسواق غشًا وتدليسًا على جمهور المستهلكين.



عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المصنع وتم ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل المصنع على كمية قدرها 25,740 طن من المنظفات ومستلزمات الإنتاج غير المطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام.



بمواجهة المتهم إعترف بارتكاب الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.