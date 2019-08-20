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فن

العمر كله ليكى.. ويزو تهنئ إسراء عبد الفتاح بعيد ميلادها

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:52 ص
ويزو
ويزو
محمد هاني
نشرت الفنانة دينا محسن ويزو، نجمة مسرح مصر، صورة تجمعها بزميلتها ونجمة مسرح مصر إسراء عبد الفتاح على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وهنأت ويزو صديقتها إسراء عبد الفتاح، بعيد ميلادها قائلة: "كل سنه وانتي طيبه يا غاليه يارب العمر كله ليكي يا روحي".

وجاءت تعليقات الجماهير على الصورة كلها مهنئة إسراء عبد الفتاح بعيد ميلادها وجاء بعض منها كالآتى:
الصحاااب القمررر😭😭♥️♥️♥️♥️♥️♥️

كل سنه وانتم طيبين حبايبي يارب 😂

كل سنه و هي طيبه و ربنا يخليكم لبعض♥️😘

ويزو ياويزو ربنا يحرصك ويحميكى ومن نجاح لنجاح

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