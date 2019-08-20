الأرصاد: طقس الأربعاء حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى في القاهرة 36

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.



كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة، فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 30، والصغرى 22، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 25، وقنا العظمى 38، والصغرى 26، والأقصر 39 والصغرى 23، وأسوان العظمى 42 والصغرى 29.