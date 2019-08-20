ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 223 شاحنة و169 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:19 م
صدى البلد
حسن غنيمة
أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 223 شاحنة بضائع و169 سيارة،حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و31 سيارة.

فيما استقبل الميناء أمس أربع سفن وهى القاهرة،امانة،الحرية،بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 46 شاحنة و6 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى امانة ،القاهرة،Corewise وعلى متنهم 27 شاحنة و89 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا،آيلة،برنسيسة وعلى متنهم 2 شاحنة، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا،ايلة،برنسيسة وعلى متنهم 59 شاحنة و33 سيارة بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 10 سيارات.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تداول 326 شاحنة بضائع و173 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 170 شاحنة بضائع و321 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 425 شاحنة بضائع و323 سيارة بموانئ البحر الأحمر

خلال 24 ساعة.. تداول 665 شاحنة بضائع و361 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 392 شاحنة بضائع و303 سيارات بموانئ البحر الأحمر

تداول 203 شاحنات و83 سيارة بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

مهلة شهرا لاستكمال مقدمات الفائزين بأراضي القرعة

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة الثانية من البريميرليج

مأساة.. سهر دخلت المستشفى للولادة فأصيبت بفشل كلوي وتسمم فى الدم.. تفاصيل كارثية

مرتضى منصور: طارق يحيى أفضل من جروس.. ويخاطب الجماهير لهذا السبب

وسط توقعات بتراجع أسعار الفائدة.. البورصة المصرية تواصل تحقيق المكاسب

علاج غازات البطن للكبار.. تخلص من الألم والإحراج في نفس الوقت

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

اعتزال اليسا الغناء.. أول رسالة من الفنانة اللبنانية لجمهورها

اطلالة مثيرة بـ بطن مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها من الجيم

لتوفير النفقات.. التعليم تتخذ قرارا جديدا بشأن طباعة كتاب دليل المعلم

لقطات تحبس الأنفاس.. مرشد سفاري يواجه عشيرة من الأسود المفترسة

رغبة مسجلة.. كيف انتصر الزمالك على الاهلى فى صفقة هداف كأس العالم ؟

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

شوبير يفتح النار على محمد صلاح وأحمد موسى يدافع عن لاعب ليفربول بقوة..فيديو

مأساة.. سهر دخلت المستشفى للولادة فأصيبت بفشل كلوي وتسمم فى الدم.. تفاصيل كارثية

وداعا مهنة مساعد صيدلي.. سنتان سجنا و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص

براتب 11 ألف جنيه وسكن وتأمين صحي.. استمرار قبول طلبات وظائف الخليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها