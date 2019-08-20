تداول 223 شاحنة و169 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 223 شاحنة بضائع و169 سيارة،حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و31 سيارة.



فيما استقبل الميناء أمس أربع سفن وهى القاهرة،امانة،الحرية،بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 46 شاحنة و6 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى امانة ،القاهرة،Corewise وعلى متنهم 27 شاحنة و89 سيارة .



كما يشهد ميناء نويبع وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا،آيلة،برنسيسة وعلى متنهم 2 شاحنة، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا،ايلة،برنسيسة وعلى متنهم 59 شاحنة و33 سيارة بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 10 سيارات.





