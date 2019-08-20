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فن

للمرة الثانية.. معرفة قديمة لـ هيثم شاكر يتصدر موقع iTunes

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:27 م
معرفة قديمة هيثم
معرفة قديمة هيثم شاكر
نورا نبيل
للمرة الثانية خلال 10 أيام، ألبوم النجم هيثم شاكر "معرفة قديمة" يحتل المركز الأول على موقع iTunes ليعزز تفوقه على جميع الألبومات العربية والأجنبية داخل مصر، ويؤكد نجاحه في الوسط الغنائي، كما تصدّر ألبوم هيثم شاكر تريند تويتر بعد أقل من يومين، وتضمن تريند يوتيوب 7 أغاني من الألبوم.

وخلال حملته الدعائية للألبوم، أطلق هيثم شاكر كليب أغنية ما توصنيش التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يخرج هيثم شاكر بـ 3 كليبات مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية.

ويضم ألبوم "معرفة قديمة" 14 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة.

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.

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