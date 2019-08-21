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فيديوجراف| عرق الآلهة سر قدماء المصريين في الطب والتحنيط

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
محمد غالي - إعداد منار شعبان
لا يزال علم التحنيط لغزًا لم يصل فيه العلماء والباحثون بعد إلى حقيقة يستدلون منها على وصفته الكاملة ليستخدموها اليوم، ربما في تحنيط الجثث أو في أغراض علمية أخرى، والتحنيط الذي برع فيه قدماء المصريين منذ آلاف السنين، كانوا يستخدمون فيه نوعًا من البخور أسموه عرق الآلهة.

يعود سر عرق الآلهة إلى أكثر من ألفي عام، حيث كان يتم جلبه من سلطنة عمان التي تزخر بتراث لا يمكن الوقوع على مثله في أوروبا ودول العالم المتقدم اليوم.

وكان الفراعنة يجلبون ما يريدون من بخور عرق الآلهة من سوق في سلطنة عمان ربما لا يعرفه كثيرون، وهو سوق مطرح بالعاصمة العمانية مسقط، والتي تعد واحدة من أقدم الأسواق في المنطقة العربية والعالم.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

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