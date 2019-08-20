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فن

كريم محسن يطرح ألبومه الغنائي الجديد.. اليوم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:00 م
كريم محسن
كريم محسن
شيرى نبيل
يستعد المطرب كريم محسن لطرح أحدث ألبوماته الغنائية صباح اليوم، الثلاثاء، والذى يحمل عنوان "قابل بقى"، على موقع "يوتيوب" الشهير.

ويضم الألبوم 14 أغنية، منها "حبيبى أنا" كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع كريم محسن، و"الفرصة مش سعيدة" كلمات هانى صارو ولحن كريم محسن وتوزيع زووم، "تاتا تاتا" كلمات حسام سعيد ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"فجأة اختفت" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"عمرى ليها"، كلمات إسلام خالد وألحان وتوزيع إسلام زكى.

ويتضمن الألبوم أيضا أغنية "شكرا لخدماتك" كلمات هانى صارو، لحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"ماحكتلكيش عنها" كلمات محمد نصار ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"تعيش وتسيب" كلمات عمرو عبده على ولحن عمرو الشاذلى وأحمد الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، "غالى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"قابل بقى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.

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