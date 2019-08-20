أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة ورصد كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بشتى قرى ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا إلى إزالة 7 حالات تعدي بقرى مركز أسيوط تنوعت الحالات بين الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.



وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وأملاك الدولة والوحدات المحلية التابعة لهم لشن الحملات اليومية وإزالة كافة التعديات منوها بالاهتمام بقطاع النظافة وتنفيذ الحملات لرفع كافة أكوام القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة حفاظًا على المظهر الحضاري.



وشنت رئاسة مركز ومدينة أسيوط حملة بالتنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وأملاك الدولة لإزالة كافة التعديات أسفر عنها إزالة 7 حالات شملت 4 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة بقريتي درنكه وإسكندرية التحرير وأخرى فورية على أرض زراعية بقرية درنكة ومخالفتين بناء بقريتي المطيعة ودرنكه.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم تنفيذ عدد من الحملات لرفع كافة أكوام القمامة والمخلفات بقرى درنكه وبني حسين وموشا والمطيعة أسفر عنها رفع ما يقرب عن 70 طن قمامة ومخلفات.