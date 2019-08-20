بعد 60 عاما من الحب.. زوج يودع زوجته بدار رعاية قبل وفاته بالسرطان .. فيديو

في موقف ينم عن الوفاء والحب، حقق زوج في المراحل النهائية من مرض السرطان أحد رغباته الأخيرة وهي رؤية زوجته التي صاحبته في رحلة العمر لمدة 60 عاما اخر مرة في حياته.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، اعتاد ديريك أوليفر ، 84 عامًا ، على زيارة زوجته إيروين ، 85 عامًا ، التي تعاني من الخرف ، في دار الرعاية في بينتر ، روندا سينون تاف ، في جنوب مقطوعة ويلز الانجليزية يوميًا.



وذلك بالرغم من تشخيص حالته بسرطان عضال في بداية هذا العام وأصبح ملازم السرير وهذا الأمر منعه من زيارة زوجته إيروين.



وحاول ابنهما ديفيد تحقيق امنية ابيه للقاء زوجته في دار الرعاية للمرة الاخيرة، عن طريق نقله بسيارة اسعاف ليودع محبوبته قبل يود الحياة.



