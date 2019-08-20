ننشر تفاصيل المحاضرة الأولى لـ محمد يوسف مع لاعبي الأهلي بعد رحيل لاسارتي

كشر محمد يوسف، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أنيابه في الجلسة الأولى مع لاعبيه بعد توليه المسئولية عقب إقالة مارتن لاسارتي، المدير الفني، ورحيله عن القلعة الحمراء.



وعقد محمد يوسف جلسة أمس، الاثنين، مع لاعبيه قبل بدء المران الأول استعدادًا لمواجهة اطلع بره في إياب دور الــ64 لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل في استاد الجيش المصري ببرج العرب، وطالب مدرب الأهلي لاعبيه بغلق صفحة الماضي بكل ما فيها من سلبيات وإيجابيات وعدم التطرق إليها نهائيًا.



وقال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تلك الجلسة إن "روح الأهلي يجب أن يتمسك بها الجميع ولن أتحدث عن شيء من الماضي، وتركيزنا في الحاضر وضرورة عدم الاستهانة بالمنافس"، وأضاف أن مواجهة فريق اطلع بره ليست سهلة ويجب التركيز فيها للخروج من مرحلة عنق الزجاجة.



وكشفت مصادر خاصة أن محمد يوسف قرر فرض الالتزام داخل صفوف الفريق بإعادة التدريبات للفترة الصباحية من اليوم بهدف زيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين، خاصة أن البعض منهم سيطر عليه الإرهاق الشديد من كثرة السهر حتى أوقات متاخرة من الليل في أماكن بعيدة عن الأعين.



وأضافت المصادر أن المدرب أشهر سيف الانضباط بصورة واضحة وهدد من يخالف النظام والتقاليد باستبعاده مهما يكون اسمه وسيقوم بذلك حتى لو كانت مهمته في القلعة الحمراء ليوم واحد، خاصة أن إدارة ناديه لا تعمل بنظام الجزر المنعزلة.