رغبة مسجلة.. كيف انتصر الزمالك على الاهلى فى صفقة هداف كأس العالم ؟

نجح مسئولو نادى الزمالك، فى حسم واحدة من الصفقات القوية للغاية فى عالم كرة اليد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالحصول على خدمات حسن وليد لاعب الشمس، ونجم نجوم المنتخب الوطنى للناشئين الحاصل على كأس العالم قبل ساعات قليلة.





وشهدت الأيام الماضية منافسة طاحنة بين الأهلى والزمالك للظفر بخدمات حسن وليد فى ظل الدقرات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب وخطف أنظار الجميع.





واستطاع الزمالك التفوق على الأهلي وضم حسن وليد نجم منتخب الناشئين وهداف كأس العالم الماضى بعد أن أكد اللاعب رغبته فى اللعب إلى الأبيض بفيديو مسجل له وهو ما وضع إدارة الشمس فى حرج كبير رغم الاتفاق المبدئى مع الأهلى بشأن انتقال حسن وليد.





وبعد الرغبة المسجلة للاعب، شهدت المفاوضات تطورات كبيرة وقرر الزمالك إرسال وفد رسمى برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى إلى الشمس ونجحوا فى إنهاء المفاوضات بشكل رسمى وفاز الزمالك بالصفقة التى وصفت بالأسطورية نتيجة القدرات المميزة التى يمتكلها اللاعب ورؤية الجميع إنه سيكون واحدا من أبرز نجوم العالم فى الفترة المقبلة.



