خلال حملة أمنية في أسيوط .. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة آلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.



وشنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة الفتح.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم "3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، و48 طلقة نارية"، وضبط عامل بحوزته تمثال يشتبه في أثريته ارتفاعه نصف متر، كما جرى تنفيذ 214 حكمًا قضائيًا.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.