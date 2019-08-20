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اقتصاد

وسط توقعات بتراجع أسعار الفائدة.. البورصة المصرية تواصل تحقيق المكاسب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:11 م
محمد صبيح
واصلت البورصة المصرية ارتفاعها اليوم الثلاثاء 20-8-2019 - منتصف جلسات تداول الأسبوع - بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وسط توقعات إيجابية بشأن إقرار أسعار الفائدة نهاية الأسبوع.

ويتوقع خبراء البورصة المصرية استمرار أدائها الإيجابي بالتزامن مع توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل بنسب تترواح بين 0.5% و1%.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء ارتفاعات جماعية، حصد مؤشر EGX 70  للأسهم المتوسطة النصيب الأكبر، فيما اقتربا مؤشرا EGX 30 الرئيسي للأسهم القيادية ومؤشر EGX100 الأوسع انتشارا من نفس نسب الارتفاع.

وبانتصاف جلسة تداولات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء ارتفع مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.38%.. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.62%.

وكذا زاد مؤشر إيجى إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.36%، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين رغم الاتجاه البيعي للمستثمرين العرب والأجانب.

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