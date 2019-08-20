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مطار بكين يحتفل بتسيير أولى رحلات الدريملاينر لمصر .. صور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:11 م
مطار بكين
مطار بكين
نورهان خفاجي
حرصت سلطات مطار بكين الدولي علي الاحتفال بأولى رحلات شركة مصر للطيران للطائرة الجديدة من طراز البوينج " B787-9 " المعروفة باسم الديمرلاينرز أو طائرة الأحلام والتي تسلمتها الشركة الاسبوع الماضي، من خلال محطة الشركة هناك.

وكان مطار القاهرة الدولي، استقبل آخر طائرات مصر للطيران من طراز البوينج " B787-9 " المعروفة باسم الديمرلاينزر، قادمة من مطار مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية لتكتمل بذلك انضمام جميع الطائرات المتعاقد عليها من هذا الطراز B787-9 لأسطول مصرللطيران في وقت قياسي بلغ ٥ أشهر منذ استلام أول طائرة من في شهر مارس الماضي بحروف تسجيل SUGEW.

وأصبحت الطائرة الجديدة رقم 75 في التشغيل الفعلي في الأسطول بعد تنفيذ خطة احلال وتجديد الاسطول، مما يؤكد على اصرار الشركة على مواصلة استراتيچيها نحو التطوير ومواكبة الشركات العالمية من خلال تعزيز معايير الخدمة المتطورة والمقدمة للعملاء والتي تسعي لها الشركة على مدار السنوات الماضية.

ويتيح هذا الطراز قدرة اكبر علي المنافسة في سوق النقل الجوي لما يوفره من مواصفات ومزايا فنية تجعل تجربة السفر مع مصر للطيران اكثر راحة ورفاهيه، وأسهم  دخول هذا الطراز اسطول الشركة في زيادة قدرة الشركة التشغيلية والوصول الي وجهات دولية جديدة إضافة إلى وجهات الشركة القائمة.
مطار بكين يحتفل بتسيير أولى رحلات الدريملاينر لمصر .. صور
مطار بكين يحتفل بتسيير أولى رحلات الدريملاينر لمصر .. صور
مطار بكين يحتفل بتسيير أولى رحلات الدريملاينر لمصر .. صور
مطار بكين يحتفل بتسيير أولى رحلات الدريملاينر لمصر .. صور
مطار بكين يحتفل بتسيير أولى رحلات الدريملاينر لمصر .. صور

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