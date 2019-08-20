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حوادث

يقظة الشرطة تكشف واقعة سرقة سيارة تسير عكس الاتجاه بمدينة نصر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:36 م
كمين امنى
كمين امنى
محمد صبرى
تمكنت الاطواف الامنية بالقاهرة من ضبط لص يسير عكس الاتجاه بسيارة مسروقة بمدينة نصر ، وامر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة باحالته الى النياية للتحقيق .

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد وجه بتكثيف تواجد الاطواف المباحثية لضبط كل ما يخل بالامن العام ، وفى أثناء مرور المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر اول بشارع أبو داوود الظاهري دائرة القسم تمكن من ضبط عاطل ومقيم الوادي الجديد والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 23425 لسنة 2005 عين شمس " مخدرات " حال استقلاله سيارة وسيره عكس الاتجاه ( ولا يحمل ثمة تراخيص ) .

بمناقشته اعترف بسرقة السيارة بإسلوب " المفتاح المصطنع " حال توقفها بشارع حسن المأمون ـ دائرة القسم أمكن التوصل إلى مالك السيارة وتبين انه سائق

باستدعائه تعرف علي السيارة واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد أكتشف واقعة السرقة بعد ، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.

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