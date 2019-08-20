اهم الاخبار .. اعترافات قاتلة حماها.. كذب لاسارتي .. شوبير يهاجم محمد صلاح .. أول رسالة من إليسا لجمهورها

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين



"حمايا عرض عليا فلوس لممارسة الرذيلة، بعد أن لمس جسدي وانا نايمة، استيقظت من نومي وهرولت مسرعة الى صديقتي واجريت اتصالًا هاتفيًا بزوجي ولكن لم أخبره بما حدث..للمزيد "حمايا عرض عليا فلوس لممارسة الرذيلة، بعد أن لمس جسدي وانا نايمة، استيقظت من نومي وهرولت مسرعة الى صديقتي واجريت اتصالًا هاتفيًا بزوجي ولكن لم أخبره بما حدث..للمزيد اضغط هنا



اعتزال اليسا الغناء.. أول رسالة من الفنانة اللبنانية لجمهورها



بعد اعتزال اليسا الغناء، وجهت الفنانة اللبنانية رسالة جديدة لجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع ..للمزيد



مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي بعد اعتزال اليسا الغناء، وجهت الفنانة اللبنانية رسالة جديدة لجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع ..للمزيد اضغط هنا



كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن مفاجئة من العيار الثقيل عندما أعلن أن مارتن لاسارتى..للمزيد كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن مفاجئة من العيار الثقيل عندما أعلن أن مارتن لاسارتى..للمزيد اضغط هنا



شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو





قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق، إن الاتهامات التي وجهها محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني..للمزيد اضغط هنا



براتب 11 ألف جنيه وسكن وتأمين صحي.. استمرار قبول طلبات وظائف الخليج



تستمر وزارة القوى العاملة، حتى الخميس المقبل، في قبول طلبات 100 وظيفة للعمل علي مهنة جزار دواجن لشركة المراعي ..للمزيد تستمر وزارة القوى العاملة، حتى الخميس المقبل، في قبول طلبات 100 وظيفة للعمل علي مهنة جزار دواجن لشركة المراعي ..للمزيد اضغط هنا



موقع خليجي: مصر تعيد افتتاح قصر البارون التاريخي ..صور



سلطت صحيفة "جلف توداي" الإماراتية الضوء على أعمال التجديد والترميم التي تقوم بها مصر لقصر البارون التاريخي في حي مصر الجديدة..للمزيد سلطت صحيفة "جلف توداي" الإماراتية الضوء على أعمال التجديد والترميم التي تقوم بها مصر لقصر البارون التاريخي في حي مصر الجديدة..للمزيد اضغط هنا



وداعا مهنة مساعد صيدلي.. سنتان سجنا و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص



قال القائم بأعمال نقيب الصيادلة السابق الدكتور عصام عبد الحميد، إن مبدأ تواجد غير الصيدلي لبيع الدواء للجمهور مرفوض تمامًا..للمزيد قال القائم بأعمال نقيب الصيادلة السابق الدكتور عصام عبد الحميد، إن مبدأ تواجد غير الصيدلي لبيع الدواء للجمهور مرفوض تمامًا..للمزيد اضغط هنا



قبل بدء تنسيق المرحلة الثالثة .. تعرف على مواعيد وأماكن تسجيل الرغبات



ينتهي طلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الاولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة اليوم من مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب..للمزيد ينتهي طلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الاولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة اليوم من مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب..للمزيد اضغط هنا



7 سنوات سجنا وغرامة مليون جنيه.. عقوبة التعدى على الأراضى بأنواعها









مأساة.. سهر دخلت المستشفى للولادة فأصيبت بفشل كلوي وتسمم فى الدم.. تفاصيل كارثية لم تكن الإرادة السياسية متوافرة لدى الأنظمة السابقة التي حكمت مصر على مدار العقود الماضية، في الحفاظ على أراضيها..للمزيد اضغط هنا



سهر" فتاة كانت تحلم بالزواج كأي سيدة في عمرها وحققت هذا الحلم وهي ابنة الـ 19 عام، لتنجب ابنتها بعد زواجها..للمزيد

سهر" فتاة كانت تحلم بالزواج كأي سيدة في عمرها وحققت هذا الحلم وهي ابنة الـ 19 عام، لتنجب ابنتها بعد زواجها..للمزيد اضغط هنا

نشر صدى البلد على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، عددا من الاخبار المهمة في العديد من المجالات ، ونستعرض أهمها من خلال الموجز التالي :