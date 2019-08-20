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رئيس Siri السابق يترك أبل وينضم إلى مايكروسوفت

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:00 م
بيل ستاسيور، الرئيس
بيل ستاسيور، الرئيس السابق لـ"سيري" Siri التابعة لشركة آبل
آية جمعة
انضم بيل ستاسيور، الرئيس السابق لـ"سيري" Siri التابعة لشركة أبل، إلى قسم الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت.

وعلى الرغم من أن ستاسيور غادر شركة "أبل" في شهر مايو الماضي، إلا أنه انضم إلى شركة مايكروسوفت في وقت لاحق من هذا الشهر كنائب لرئيس الشركة.

وتم الإبلاغ أولًا عن أخبار توظيف ستاسيور من قبل موقع "ذا إنفورميشن"، وأكدت شركة مايكروسوفت ذلك لاحقًا.

وقالت مايكروسوفت إن ستاسيور سيعمل على المساعدة في مواءمة استراتيجيات التكنولوجيا في جميع أنحاء الشركة.

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