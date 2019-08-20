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تعليم

بالأسماء.. قيادات جديدة بالوظائف العليا في مديرية تعليم السويس

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:32 م
صدى البلد
حسن غنيمة
قررت لجنة اختيارات القيادات العليا بمحافظة السويس، برئاسة المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، اختيار قيادات جديدة بالوظائف العليا بمديرية التربية والتعليم بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية، وتم إخطار سلمى الشاعر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بالقيادات الجديدة.

وقال أشرف السروى مدير عام التعليم العام بالمديرية إن القيادات الجديدة تضم ضحى تمام مديرة لإدارة جنوب السويس التعليمية ومحمد توفيق مديرا لإدارة شمال السويس التعليمية والدكتور أيمن شاهين مديرا لإدارة الجناين التعليمية وعيوشة عبد العزيز مديرة لإدارة الجودة وفادية الصديق مدير الشئون التنفيذية للخدمات بالمديرية.

وأقرت لجنة اختيار القيادات العليا بمحافظة السويس تنفيذ القرار فور صدوره.

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