987 مليون جنيه زيادة فى مبيعات عامر جروب خلال 2019

قدمت عامر جروب لمساهمي الشركة تقرير أداء نتائج الأعمال وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيه 2019، حيث أظهرت نتائج إيجابية مميزة بهامش ربح 43 %.





حيث أكد التقرير تحقيق زيادة في المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2019 بمبلغ 987 مليون جنيه يمثل منها القطاع العقاري 677 مليون جنيه و310 ملايين جنيه مبيعات نادي إجازات بورتو، وذلك بمشروعات (بورتو سعيد وجولف بورتو مارينا وجولولف بورتو السخنة وساوث بيتش) مقارنة بمبلغ قدره 618 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2018 وهو ما يدل على ثقة المستثمرين في مشروعات بورتو في ظل المنافسة الشرسة بالسوق، وذلك لاتباع الشركة استراتيجية مختلفة وسوف تظهر تأثير هذه الطفرة في المبيعات عل نتائج وارباح الشركة خلال السنوات القادمة عندما يتم تسليم الوحدات وإثبات الايرادات لهذه المبيعات وقد حققت الشركة أرباح تقدر بمبلغ 692 مليون جنيه، حيث تم إثبات ايرادات الاستثمار العقاري بمبلغ 359 مليون جنيه ويمثل قطاع الاستثمار العقاري 52 % من اجمالي الإيرادات ونادي اجازات بورتو بنسبة 22% وقطاع المطاعم بنسبة 16 % من اجمالي الايرادات و10 % في الأنشطة الاخري وأكد التقرير زيادة إيرادات الفنادق في الربع الثاني من 2019 حيث بلغت 24.1 مليون جنيه وزيادة ايرادات المطاعم في الربع الثاني من 2019 حيث بلغت 113 مليون جنيه.





وعن النظرة المستقبلية للشركة أكد التقرير أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من فندق بورسعيد 5 نجوم 80 غرفة والمستهدف افتتاح المرحلة الثانية بعدد 100 غرفة خلال الربع الثالث من هذا العام والذي يعد فندقا واعدا وإضافة كبيرة لبورسعيد خصوصا بعد الاكتشافات البترولية والحركة الاقتصادية النشطة للمحافظة كما تم افتتاح 7 مطاعم جديد من مطاعم المجموعة بالنادي الاهلي وبورسعيد والقاهرة، وتواصل الشركة تنفيذ مشروعاتها بالكفاءة والسرعة المطلوبتين للانتهاء من تسليم مجموعة من الوحدات خلال الربع الأخير من هذا العام بمشروعات بورسعيد وجولف بورتو مارينا.