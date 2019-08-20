هل يحق للزوجة التي برأت زوجها بعد وفاته من المؤخر أن تعود وتطالب به مرة أخرى؟.. الإفتاء توضح

تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا (هل يحق للزوجة التى برأت زوجها بعد وفاته من المؤخر أن تعود وتطالب به مرة أخرى؟).



وأجاب محمود شلبي، عبر فتوى مسجلة له، عبر موقع يوتيوب، قائلًا: Yنه إذا تنازل الإنسان عن حقه، فليس له الحق فى أن يطالب به مرة أخرى.



وأوضح محمود شلبي: أي كمن له حق عند غيره وتنازل عن هذا المال وأسقطه وأبرأ ذمة الطرف الأخر فلا يصح أن يرجع فيه مرة أخرى فالرجوع فى التنازل فلا يصح.



وأشار إلى أنه إذا ما لو لم يكن هناك تنازل فمن حق الشخص أن يطالب بحقه ونصيبه فلا حرج.