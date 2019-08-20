جوجل تحمي متجرها من البرامج الخبيثة بهذه الطريقة

يعد متجر التطبيقات جوجل بلاي "Google Play"، الطريقة الوحيدة الأكثر أمانًا للمستخدمين للحصول على تطبيقات لأجهزة أندرويد "Android" بدون برامج ضارة، لذا يحرص المطورون على وضع تطبيقاتهم في المتجر، ولكن يتعين على شركة جوجل أولًا فحص هذه التطبيقات في عملية مراجعة "review process"، للتأكد من عدم وجود برامج ضارة أو خبيثة داخل محتويات التطبيق الجديد.



ووفقا لما ذكره موقع "9to5google" التقني، زادت شركة جوجل الأمريكية "Google" من الوقت الذي يستغرقه تطبيق أندرويد الجديد خلال عملية فحصة الموافقة عليه عند إضافته إلى متجر جوجل بلاي "Play"، حيث بدأت الشركة في إجراء عملية مراجعة دقيقة للتطبيقات الجديدة قبل إضافتها إلى منصتها.



وأوضح الموقع أنه عند قيام مطورى التطبيقات بإرسال تطبيق جديد للمتجر، تظهر رسالة تقول فيها جوجل "إن الأمر سيستغرق مزيدًا من الوقت لمراجعة التطبيق بصورة شاملة لحماية المستخدمين بشكل أفضل".



ولاحظت الشركة المطورة لألعاب الفيديو "Choice of Games" ومقرها كاليفورنيا، أن شركة جوجل "Google" تأخد وقتًا أطول في عملية الموافقة على التطبيقات الجديدة في متجر جوجل.



وتضم تفاصيل صفحة الدعم الخاصة بجوجل إشعارًا يوضح إنه يجب على المطورين إنتظار فترة مؤقتة حوالي ثلاثة أيام، وذلك عند إرسال تطبيقًا جديدًا للموافقة عليه، ويعد هذا التغيير مفيدًا لشركة جوجل لمنع البرامج الضارة والتهديدات الآخرى من الانتشار على متجر "Play".



ولم تقدم جوجل "Google" تحذيرًا مناسبًا بشأن هذا التغيير، ولكن في منشور لها في شهر أبريل الماضي، ذكرت أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت للتطبيقات الجديدة المرسلة من حسابات المطورين على منصاتها، وعلى الرغم من أن حساب مطور البرامج قيد الاستخدام منذ عام 2010 وما زال يشهد فترة انتظار حتى تتم الموافقة على التطبيق.



وزار أحد أعضاء فريق تطوير برمجيات أندرويد "Android Developer"، موقع "Reddit " الأخبارى لتوضيح بعض المخاوف المتعلقة بفترة مراجعة التطبيقات، منوها بأن هناك مجموعة متنوعة من العوامل يمكن أن تضاف إلى فترة المراجعة.



وتشير التقارير إلى أن أحد هذه الحسابات هو حساب مطور "XDA Developers"، الذى ستقوم جوجل "Google"، بمراجعة التطبيقات الخاصة به، والتى قد تتأثر بعض حسابات المطورين قد بهذا التغيير.



وأوضحت "جوجل" إنه إذا تأثر أحد التطبيقات بفترة المراجعة الطويلة هذه، فسوف تضع الشركة تقديرًا جديدًا للمدة التي ينبغي أن تستغرقها عملية المراجعة على لوحة تحكم مطور البرامج.



يذكر أن شركة جوجل "Google" قامت بإزالة 85 تطبيقًا من متجر تطبيقات أندرويد المملوك لها جوجل بلاي "Google Play"، وذلك بعد أن وجد باحثو شركة الأمن تريند مايكرو "Trend Micro" العشرات من التطبيقات الدعائية متخفية في شكل تطبيقات لتحرير الصور والألعاب وغيرها.