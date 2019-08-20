مشروع داخل غانا.. برلماني: تقديرا للرئيس.. قادة القارة الأفريقية يرحبون بالاستثمار المصري

ووجه النائب مصطفى الجندى التحية والتقدير للدكتور سعيد دراز، رئيس إحدى شركات الاستثمار وقيام مجموعته بتنفيذ مشروعاتها، وأوكلت مجموعة كبيرة من مقاولى الباطن بما فيهم شركة فيليبس العالمية وستاك البريطانية، وشاينا ريلويز وشاينز جيو، وهى من أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم ونجاح المجموعة المصرية في الالتزام بتنفيذ أول مستشفى بطاقة استيعابية 160 سريرا فى مدينة واو، وهو الذي تم تسليمه أمس، الاثنين، لحكومة غانا.





وأضاف النائب مصطفى الجندى أن تأكيد "دراز" أن التصميم والإدارة والإشراف والتمويل كله نفذته الشركة المصرية بالاستعانة بخبرات مصرية مائة فى المائة بمشاركة 56 مهندسا مصريا، وكذلك إدارات التعاقدات وإدارة المشروعات مصرية، أما التمويل فهو من مشمولات وصميم وإدارة مجموعة ايروجيت، إنما هو دليل قاطع على نجاح المصريين فى القيام بمثل هذه المشروعات داخل الدول الأفريقية بمهنية وحرفية فائقة الجودة وبمواصفات قياسية عالمية.

أكد النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، أن تنفيذ مصر أضخم مستشفى في غانا من خلال شركة مصرية ضمن سلسلة من المستشفيات والمنشآت الطبية التي تعاقدت الشركة المصرية مع الحكومة الغانية لتنفيذها، ويتم تسليمها تباعًا، مشيدا بحضور رئيس جمهورية غانا نانا ادوا دانكوا اكوفو اددو، لمراسم التسليم وقيامه بجولة فى المستشفى، وإعجابه بالإنجاز المصرى فى التنفيذ، وذلك وسط اهتمام إعلامى مكثف من مختلف وكالات الأنباء والمراسلين الأجانب إنما هو دليل قاطع على نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعودة بقوة إلى القارة السمراء.وقال النائب مصطفى الجندى، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن قيام مصر خاصة فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى بإنجاز مثل هذه المشروعات يذكرنا بالزعيم خالد الذكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى كان يعطى أولوية قصوى لدول القارة الأفريقية، مشيدا بتأكيد رئيس غانا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وغانا منذ عهد الزعيمين عبد الناصر ونكروما، والتى تشهد حاليا تعاونا مكثفا فى مختلف المجالات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشهد مصر حاليا طفرة اقتصادية كبرى جعلت العديد من الشركات المصرية تستجيب لدعوة السيسي بالاستثمار في أفريقيا.وناشد النائب مصطفى الجندى، رجال الأعمال والاستثمار الشرفاء التوجه إلى إقامة المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات داخل دول القارة السمراء، مؤكدا أن جميع الرؤساء والزعماء الأفارقة يرحبون ترحيبا كبيرا بالاستثمار والمستثمرين المصريين ويعملون على إزالة جميع المعوقات التى تواجه الاستثمار المصرى داخل أفريقيا تقديرا واحتراما للرئيس عبد الفتاح السيسى.تجدر الإشارة إلى أن سلسلة المستشفيات التى تنفذها مصر داخل غانا تشمل مستشفى إقليميا يضم 160 سريرا في مدينة «وا»، الذي تم تسليمه بالفعل ومستشفى مركزيا بطاقة 100 سرير فى مدينة اكرا.إلى جانب مستشفى مركزي طاقة 60 سريرا في «نسوكوا» وآخر يضم 60 سريرا في «تيبا» بمنطقة «أشانتي» وأضاف أن هناك مستشفيات أخرى منها ثلاثة في منطقة «تويفو براسو» و«كونونغو» و«سالاجا» ومستشفى إقليمي يضم 250 سريرا في كوماسي، ومستشفى عسكري 500 سرير في كوماسى، ومن المتوقع أن تضيف المستشفيات 1310 أَسِرَّةٍ، بالإضافة إلى مرافق أخرى للبنية التحتية الصحية فى غانا، إضافة إلى أن المنشآت الطبية التي تقوم الشركة المصرية بتنفيذها في غانا تعتمد على أحدث النظم العالمية في تصميم وبناء وتجهيز المستشفيات وتوفر جميع الخدمات الطبية لكل التخصصات مثل طب الأطفال وصحة الأم والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان وجميع الجراحات والحروق والعلاج الطبيعي ووحدات العناية المركزة وغيرها، بحيث لم تترك أي تخصص أو مجال دون أن توفر له التجهيزات والإمكانيات اللازمة له مما يعكس ريادة الشركات المصرية في قطاع الصحة ويؤكد التعاون الوثيق بين مصر ودول أفريقيا.