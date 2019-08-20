وفد حقوق الإنسان يبحث مع محافظ مطروح آليات العمل المستقبلي

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان استمرار عمله نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التواصل والتنسيق مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظات، حيث التقى وفد من المجلس مجدى الغرابلى محافظ مطروح والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة.



وأضاف المجلس فى بيان له، أن اللقاء ناقش العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وسبل وآليات العمل المستقبلى المشترك بين المجلس وديوان عام المديريات الخدمية بالمحافظة.



وذكر المجلس أن المحافظ وافق على عقد لقاءات تنسيقية مع مسئولى المدن والمراكز ومديرى المديريات الخدمية والقطاعات ذات الصلة بحقوق المجلس، وسوف يعقد لقاء اليوم التالى مع الجمعيات الأهلية وموظفى مديرية التضامن بمحافظة مطروح.