آمنة أكثر من الدواء.. تعرف على أهمية استخدام البخاخات لعلاج الأمراض الصدرية.. فيديو

قال الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري علاج أمراض الصدر والحساسية، إن البخاخة أفضل وأحدث وسيلة اخترعها الإنسان للأمراض الصدرية، مشيرا إلى أنها أداة لتلقى العلاج بطريقة آمنة مثل الدواء والحقن والأقراص.



وأضاف محمود عبد المجيد، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الفضائية "الأولى"، أن البخاخة لا تستخدم للأمراض الخطيرة فقط، مؤكدا أنها تستخدم للأطفال من بداية سن الـ4 سنوات.



ونوه الدكتور محمود عبد المجيد، بأن البخاخة ليست لها أضرار سلبية أو خطيرة تؤثر على المريض، مشيرا إلى أنها سريعة المفعول لنزولها مباشرة إلى الشعب الهوائية.



وأوضح استشاري علاج أمراض الصدر والحساسية، أن البخاخة أفضل من الأقراص، نظرا لأنها سريعة التأثير والمفعول على المريض من الدواء، مؤكدا أنها ليست لها أعراض جانبية على أى عضو في جسم الإنسان.





