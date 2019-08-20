اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات تعويض متضرري بناء السد العالي بأسوان

تواصل لجان تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة لمن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء السد العالى وبناء وتعلية خزان أسوان عملها على قدم وساق فى يومها الأخير.





من جانبه، كان اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أعطى تعليماته باستمرار عمل لجان التعويضات بدون توقف خلال الأسبوع الأخير حتى فى أيام الإجازات الجمعة والسبت، وذلك حتى انتهاء فترة قبول الرغبات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس الجارى.





وأشار محافظ أسوان إلى زيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات والهيئة العامة للمساحة المصرية خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف محافظ أسوان أنه تم مد فترة قبول الرغبات لأكثر من مرة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات واستكمال المستندات والأوراق المطلوبة.



