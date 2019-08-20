ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات تعويض متضرري بناء السد العالي بأسوان

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:47 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تواصل لجان تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة لمن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء السد العالى وبناء وتعلية خزان أسوان عملها على قدم وساق فى يومها الأخير.

من جانبه، كان اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أعطى تعليماته باستمرار عمل لجان التعويضات بدون توقف خلال الأسبوع الأخير حتى فى أيام الإجازات الجمعة والسبت، وذلك حتى انتهاء فترة قبول الرغبات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس الجارى.

وأشار محافظ أسوان إلى زيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات والهيئة العامة للمساحة المصرية خلال الفترة الأخيرة. 

وأضاف محافظ أسوان أنه تم مد فترة قبول الرغبات لأكثر من مرة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات واستكمال المستندات والأوراق المطلوبة. 

وأوضح محافظ أسوان أن كشوف المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وأيضًا إنشاء السد العالى ممن لم يسبق تعويضهم، بلغوا 11 ألف و 716 مستحقًا، منهم 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وسيتم تعويضهم بتقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجانًا فى 15 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقًا للتعويضات الزراعية، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقًا للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير شئون مجلس النواب يزور أسوان لمتابعة عمل لجان تعويضات أهالي النوبة.. غدا

وزير شئون مجلس النواب يزور أسوان لمتابعة عمل لجان تعويضات أهالي النوبة

الحلم أصبح حقيقة.. أبناء النوبة يبدون رغباتهم في التعويضات من بناء خزان أسوان

محافظ أسوان يعلن مد فترة قبول طلبات تعويضات أهالي النوبة لمدة أسبوعين

بعد مدها لـ31 يوليو.. لجان تعويضات أبناء النوبة تواصل أعمالها..صور

مد فترة عمل لجنة تعويضات أهل النوبة حتى نهاية يوليو.. محافظ أسوان يعلن تقديم تسهيلات للمستحقين.. ويؤكد: نعمل وفق توجيهات رئاسية.. والأهالى سعداء..صور

ترشيحاتنا

الزمالك يخطف هداف بطولة العالم من الاهلى

تحتوي على مواد بلاستيكية.. أسهل طريقة لكشف الجبنة الرومي المغشوشة

تعرف على تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لـ أمين عام المجلس الأعلى للإعلام متلبسا بالرشوة

اليونان تكشف حقيقة رسو ناقلة النفط الإيرانية في موانئها

آمنة أكثر من الدواء.. تعرف على أهمية استخدام البخاخات لعلاج الأمراض الصدرية.. فيديو

علاج غازات البطن للكبار.. تخلص من الألم والإحراج في نفس الوقت

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

الحكام تسدل الجدل حول إيقاف جهاد جريشة بسبب أحداث الأهلى وبيراميدز

اعتزال اليسا الغناء.. أول رسالة من الفنانة اللبنانية لجمهورها

براتب 11 ألف جنيه وسكن وتأمين صحي.. استمرار قبول طلبات وظائف الخليج

تحذير شديد اللهجة للموظفين.. 5 أمور تؤدي إلى فصلك من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية

لتوفير النفقات.. التعليم تتخذ قرارا جديدا بشأن طباعة كتاب دليل المعلم

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

وداعا مهنة مساعد صيدلي.. سنتان سجنا و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

استفز أحمد شوبير.. كيف أغضب محمد صلاح المصريين بشأن عمرو وردة؟

لقطات تحبس الأنفاس.. مرشد سفاري يواجه عشيرة من الأسود المفترسة

احذر.. الحلاوة الطحينية البيضاء فيها سم قاتل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها