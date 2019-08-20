طريقة عمل المسقعة.. لذيذة وشهية

تعتبر المسقعة من الأكلات الشعبية والمصرية، التي يحب تناولها الكثير، وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المسقعة.



مقادير المسقعة



2 باذنجان متوسط الحجم

2 فلفل أخضر حلو شرائح

1 فلفل أخضر حار شرائح

4 فص ثوم مهروس

4 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

ملح وفلفل أسود

1 1/2 كوب زيت



طريقة تحضير المسقعة



يقطع الباذنجان شرائح مستديرة ثم يقلى في الزيت ليصبح ذهبي اللون.

تحمر شرائح الفلفل الرومي والحار في الزيت.

في قدر على النار، يقلى الثوم مع قليل من الزيت ليصبح ذهبي اللون ثم توضع صلصة الطماطم، شرائح الفلفل الرومي، الباذنجان، الملح والفلفل الاسمر، وتترك على النار لمدة 2-3 دقيقة.

توضع جميع المقادير في صينية ثم تدخل الفرن لمده 20 دقيقة.

تقدم مسقعة الباذنجان المصرية مع الخبز الناشف او الطري.