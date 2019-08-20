حبس تاجر فاكهة 4 أيام بالمنوفية للنصب على تجار في مبلغ 3 ملايين جنيه

أمرت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية بحبس تاجر فاكهة 4 أيام استولى على مبلغ 3 ملايين جنيه من تجار فاكهة كان قد اشترى بها بضاعة منهم ولم يسدد لهم ثمنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأصدرت قرارها السابق.



كانت البلاغات تعددت بمركز شرطة الباجور، من كل من" صبرى. ع"، عامل، مقيم الراهب مركز شبين الكوم، و"فتحى. م"، مقيم مناهولة مركز الباجور، والمنصوب عليهم بمبلغ 120000 جنيه ثمن محصول فاكهة، و"محمود. ح"، مقيم شبرا خلفون مركز شبين الكوم، والمنصوب عليهم بمبلغ 207000 جنيه ثمن محصول فاكهة، وتم عمل محضر رقم 14610 جنح مركز الباجور.



كما ورد بلاغ من المواطن "عزت. ط"، سائق، مقيم البحيرة، والمنصوب عليه في مبلغ 83000 ألف جنيه ثمن محصول فاكهة، و"خميس. م"، مقيم البحيرة، والمنصوب عليه في مبلغ 172700 ثمن محصول فاكهة، و"شعبان. خ"، عامل، مقيم بالبحيرة، والمنصوب عليه بمبلغ 95000 جنيه ثمن محصول فاكهة.



واتهم جميع مقدمي البلاغات، المدعو "قدرى. م"، تاجر، مقيم الباجور، بتحصيل تلك المبالغ ثمن توريد محصول فاكهة لهم، وقدر إجمالي المبالغ المتحصل عليها حولى 3 ملايين جنيه.



وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.