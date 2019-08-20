ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجر فاكهة 4 أيام بالمنوفية للنصب على تجار في مبلغ 3 ملايين جنيه

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:03 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
محمد امين
أمرت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية بحبس تاجر فاكهة 4 أيام استولى على مبلغ 3 ملايين جنيه من تجار فاكهة كان قد اشترى بها بضاعة منهم ولم يسدد لهم ثمنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأصدرت قرارها السابق.

كانت البلاغات تعددت بمركز شرطة الباجور، من كل من" صبرى. ع"، عامل، مقيم الراهب مركز شبين الكوم، و"فتحى. م"، مقيم مناهولة مركز الباجور، والمنصوب عليهم بمبلغ 120000 جنيه ثمن محصول فاكهة، و"محمود. ح"، مقيم شبرا خلفون مركز شبين الكوم، والمنصوب عليهم بمبلغ 207000 جنيه ثمن محصول فاكهة، وتم عمل محضر رقم 14610 جنح مركز الباجور.

كما ورد بلاغ من المواطن "عزت. ط"، سائق، مقيم البحيرة، والمنصوب عليه في مبلغ 83000 ألف جنيه ثمن محصول فاكهة، و"خميس. م"، مقيم البحيرة، والمنصوب عليه في مبلغ 172700 ثمن محصول فاكهة، و"شعبان. خ"، عامل، مقيم بالبحيرة، والمنصوب عليه بمبلغ 95000 جنيه ثمن محصول فاكهة.

واتهم جميع مقدمي البلاغات، المدعو "قدرى. م"، تاجر، مقيم الباجور، بتحصيل تلك المبالغ ثمن توريد محصول فاكهة لهم، وقدر إجمالي المبالغ المتحصل عليها حولى 3 ملايين جنيه.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية في يوم.. ضبط قضايا أموال عامة وتهرب ضريبي بقيمة 8 مليارات و200 مليون.. سقوط تاجر مخدرات بحوزته 150 ألف قرص كبتاجون

الداخلية فى يوم.. شخص ينصب على المواطنين ويجمع 770 ألف جنيه بحجة توظيف أموالهم.. وتاجر ماشية يذبح آخر بسبب 50 ألف جنيه بـ الإسماعيلية

استولت على 4 ملايين جنيه من الأهالي .. ضبط مستريحة جديدة بالمنوفية

القبض على تاجر فاكهة بتهمة النصب على المواطنين في 3 ملايين جنيه بالمنوفية

أقنعت الضحايا بشراء سيارات من الجمارك واستولت على 4 ملايين جنيه.. حبس مستريحة المنوفية 4 أيام

ترشيحاتنا

تفاصيل مصرع نائب وزير الثقافة والسياحة التركي في حادث سيارة

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

براتب 11 ألف جنيه وسكن وتأمين صحي.. استمرار قبول طلبات وظائف الخليج

شوبير يفتح النار على محمد صلاح وأحمد موسى يدافع عن لاعب ليفربول بقوة..فيديو

احترسي.. 8 علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان الثدى

الحكام تسدل الجدل حول إيقاف جهاد جريشة بسبب أحداث الأهلى وبيراميدز

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

الحكام تسدل الجدل حول إيقاف جهاد جريشة بسبب أحداث الأهلى وبيراميدز

اعتزال اليسا الغناء.. أول رسالة من الفنانة اللبنانية لجمهورها

تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لـ احمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام

براتب 11 ألف جنيه وسكن وتأمين صحي.. استمرار قبول طلبات وظائف الخليج

تحذير شديد اللهجة للموظفين.. 5 أمور تؤدي إلى فصلك من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية

لتوفير النفقات.. التعليم تتخذ قرارا جديدا بشأن طباعة كتاب دليل المعلم

احذر.. الحلاوة الطحينية البيضاء فيها سم قاتل

بسبب الأهلي.. الكاف يؤجل مباراة الزمالك وبطل الصومال بدورى الأبطال

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

وداعا مهنة مساعد صيدلي.. سنتان سجنا و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها