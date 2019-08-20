طارق متولي: مافيا الزريعة السمكية تهدد الثروة السمكية بخليج السويس

تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تعرض الثروة السمكية بخليج السويس للتهديد باستنزافها نتيجة صيد الزريعة السمكية بالطرق المخالفة وبدون ترخيص.



وأوضح متولي فى طلبه أنه يتم اصطياد الزريعة السمكية من أنواع غير مسموح باصطيادها، ويتم نقلها حية وبيعها إلى المزارع السمكية الخاصة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو ما يهدد الثروة السمكية بالخليج، خاصة مع بدء اختفاء أنواع معينة من الأسماك نتيجة هذه التجاوزات.



وطالب النائب بملاحقة جميع المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تمامًا، وأكد ضرورة تجريم صيد الزريعة بدون تصريح بالطرق المخالفة وتغليظ العقوبة وصدور تشريع قوى ورادع للمخالفين.

