ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق متولي: مافيا الزريعة السمكية تهدد الثروة السمكية بخليج السويس

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:29 م
الزريعة السمكية
الزريعة السمكية
فريدة محمد
تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تعرض الثروة السمكية بخليج السويس للتهديد باستنزافها نتيجة صيد الزريعة السمكية بالطرق المخالفة وبدون ترخيص.

وأوضح متولي فى طلبه أنه يتم اصطياد الزريعة السمكية من أنواع غير مسموح باصطيادها، ويتم نقلها حية وبيعها إلى المزارع السمكية الخاصة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو ما يهدد الثروة السمكية بالخليج، خاصة مع بدء اختفاء أنواع معينة من الأسماك نتيجة هذه التجاوزات.

وطالب النائب بملاحقة جميع المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تمامًا، وأكد ضرورة تجريم صيد الزريعة بدون تصريح بالطرق المخالفة وتغليظ العقوبة وصدور تشريع قوى ورادع للمخالفين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأمر السيسى.. بحيرة البرلس تدخل عصر التنمية.. إنشاء كورنيش سياحي بتكلفة 24 مليون جنيه.. ومحافظ كفر الشيخ: ملاحقة الصيد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية.. صور

ترشيحاتنا

سوق السيارات المستعملة.. أسعار الشاهين بعد التخفيضات.. فيديو

براتب 11 ألف جنيه وسكن وتأمين صحي.. استمرار قبول طلبات وظائف الخليج

15 سببا ستجعلك تتناول عصير الليمون والنعناع

تحذير شديد اللهجة للموظفين.. 5 أمور تؤدي إلى فصلك من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية

آمنة أكثر من الدواء.. تعرف على أهمية استخدام البخاخات لعلاج الأمراض الصدرية.. فيديو

هل يقبل الله دعاء الأم على أبنائها .. البحوث الإسلامية يجيب

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

الحكام تسدل الجدل حول إيقاف جهاد جريشة بسبب أحداث الأهلى وبيراميدز

اعتزال اليسا الغناء.. أول رسالة من الفنانة اللبنانية لجمهورها

براتب 11 ألف جنيه وسكن وتأمين صحي.. استمرار قبول طلبات وظائف الخليج

تحذير شديد اللهجة للموظفين.. 5 أمور تؤدي إلى فصلك من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية

لتوفير النفقات.. التعليم تتخذ قرارا جديدا بشأن طباعة كتاب دليل المعلم

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

وداعا مهنة مساعد صيدلي.. سنتان سجنا و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

تعرف على تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لـ أمين عام المجلس الأعلى للإعلام متلبسا بالرشوة

استفز أحمد شوبير.. كيف أغضب محمد صلاح المصريين بشأن عمرو وردة؟

لقطات تحبس الأنفاس.. مرشد سفاري يواجه عشيرة من الأسود المفترسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها