عقب وفاة مريض.. طبيب يتهم 4 أشقاء بتكسير وحدة عناية القلب بمستشفي الزقازيق

تقدم طبيب بوحدة عناية القلب بمستشفى الزقازيق الجامعى، بمحافظة الشرقية، اليوم، ببلاغ يتهم فيه 4 أشقاء بالتعدى على الوحدة وتحطيم جهازي رسم قلب، بعد وفاة أحد أقاربهم وتم تحرير المحضر رقم 14893 جنح قسم ثانى الزقازيق لسنة 2019.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو روءف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من " محمد ع" دكتور بوحدة عناية القلب بمستشفى الزقازيق الجامعى، يتهم كلا من "محمود و إ" 24 سنة نقاش وأشقاءه "أحمد" 22 سنة نقاش و"مصطفى" نجار و"فاروق" 32 سنة بائع، بالتعدى على أطباء وحدة عناية القلب وتكسير جهازين رسم قلب وترابيزة، بعد علمهم بوفاة نجل عمتهم "عمرو أ " الذى كان يتلقى العلاج بالوحدة.



وتم تحرير المحضر رقم 14893 جنح قسم ثانى الزقازيق لسنة 2019 وجاري ضبط المتهمين.