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ثقافة

عادل حمودة يطرح نسخة صوتية من مذكراته 50 سنة في أفران الصحافة والسياسة (فيديو)

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:40 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
طرح الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير عادل حمودة، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" نسخة صوتية للجزء الأول من مذكراته التي تحمل عنوان "50 سنة في أفران الصحافة والسياسية"، واختار اسم "كلمة السر الحرية" عنوانًا له.

وقام بالأداء الصوتي له محمد حمدي، موسيقى تصويرية دانيال سامي، إنتاج VG Media، إدارة الإنتاج فيكتور فاروق و جيهان عزمي.

كتاب "كلمة السر" هو الجزء الأول من مذكرات عادل حمودة"، 50 سنة في أفران الصحافة والسياسة، ويكشف من خلاله العديد من الأسرار والكواليس التي يتم سردها لأول مرة، فالكتاب يحمل القليل من السيرة الشخصية لصاحبه، ولكنه يحمل الكثير من سيرة الوطن الذي عاش فيه، وتؤرخ المذكرات لأسرار وأحداث وشخصيات يكشفها عادل حمودة للمرة الأولى.

https://www.youtube.com/watch?v=d126CWTnfVE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3L_AxJJNru3DbETMtam4MkROameDpoHeUwjSpNtj9KJC9TE05adiRIvEc

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