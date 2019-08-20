محافظ البحر الأحمر يتابع الإنشاءات بمجمع المصانع المتوسطة والصغيرة بالغردقة

تابع اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مجمع المصانع أمام منطقة الحرفيين بمدينة الغردقة من إنشاءات.



وأكد اللواء أحمد عبد الله، أن المدينة الصناعية تقام على مساحة ١٨٩ ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ ٥٠٠ مليون جنيه، وأن هذا المشروع سيتم إنشاؤه على مرحلتين ويضم 218 مصنعا صغيرا ومصانع متناهية الصغر.



وقال محافظ البحر الأحمر إن هذا المشروع سيعمل على فتح العديد من فرص العمل لأبناء وأهالي البحر الأحمر، من خلال إنشاء المصانع الصغيرة على مساحات تتراوح بين ٣٠٠ متر و٦٠٠ متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج للمستهلك.