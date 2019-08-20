باحث: تقرير هارفارد الإيجابي عن اقتصاد مصر يثبت سيرها على الطريق الصحيح.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة، الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي: إن النمو الاقتصادى لمصر سيزداد في الارتفاع بنسبة 6.8% أو أكثر حتى عام 2027 وفقا للتقرير التابع لمركز هارفارد.





وأوضح كريم العمدة خلال مداخلة هاتفية على الفضائية "الأولى"، أن تقرير مركز هارفارد للتنمية الدولية الإيجابى عن اقتصاد مصر يعد إضافة واستمرار لباقي التقارير الجيدة على مصر، إضافة إلى أنه يثبت أن مصر تسير على الطريق الصحيح.





وأكد أن مصر لم يقتصر اهتمامها على الصادرات الخاصة بالبترول والغاز الطبيعي، بل اهتمت أيضا بصناعة البتروكيماويات والمواد الغذائية، منوها إلى أن صناعة كل هذا يعد إضافة كبيرة للاقتصاد المصري.





وأضاف الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن الاستفادة من الموارد الطبيعية يؤكد أن هناك تطورا في القاعدة الصناعية لدى مصر.