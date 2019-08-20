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تعليم

التعليم: ضبط 4 حالات غش إلكتروني بلجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:42 م
غش إلكتروني
غش إلكتروني
ياســـمين بدوي
أكد خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية المسئولة عن متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، قد رصدت اليوم 4 حالات غش إلكتروني بالمحمول أثناء سير امتحانات الأحياء والتفاضل والجغرافيا داخل اللجان.

وقال خالد عبد الحكم إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الحالات المضبوطة، موضحًا أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني لرصد المواقع والصفحات الإلكترونية التي تستعد للإخلال بأعمال الامتحان، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تتبعها وغلق الحساب الإلكتروني الخاص بها قبل موعد انعقاد الامتحانات بفترة كافية، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حذرت طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019، من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات.

وشددت الوزارة على خطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها.

وأكدت أن ذلك يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

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