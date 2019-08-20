صناعة النواب: استقبال الرئيس لمنتخب كرة اليد للناشئين أبوة حميمية

وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، الحاصل على بطولة كأس العالم اليوم الثلاثاء بـ"الأبوة الحميمية" والدافع للاعبين، مؤكدًا أن اللقاء يمثل دفعة كبيرة لتحقيق المزيد من البطولات القارية والعالمية.





كانت بعثة المنتخب الوطني للناشئين عادت إلى القاهرة فجر اليوم الثلاثاء، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وشهد الاستقبال حضور المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وحشود جماهيرية غفيرة.



