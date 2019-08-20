خلال أيام.. جامعة عين شمس تستعد لزيارة مراجعة الجودة

عقد سمير عبد الناصر، أمين عام جامعة عين شمس، اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بعدد من قيادات وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، وذلك استعدادًا للزيارة المرتقبة لشركة إنترتك المانحة للجودة في السابع والعشرين من أغسطس الجاري.



وناقش سمير عبد الناصر، تنفيذ جميع ملاحظات فريق الشركة والتحقق من تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، استمرارًا لمسيرة نجاح الجامعة في الحصول على شهادتين في الجودة هما آيزو 9001:2015 والآيزو 140001:2015 في جودة الإدارة البيئية.



وبحسب بيان، شدد على ضرورة التحقق من توثيق جميع الأعمال في دليل الإجراءات مع مطابقة أهداف كل إدارة لبطاقة الوصف الوظيفى والأهداف الاستراتيجية للجامعة، وكذلك العمل على تبسيط وتطوير وتحسين جميع الإجراءات بما يحقق أعلى معدلات نجاح تقديم الخدمة بأفضل جودة وفي أسرع وقت.



كما أكد أن جامعة عين شمس باعتبارها مؤسسة خدمية، فإن رضاء العميل هدف أسمى تحرص إدارة الجامعة في الحفاظ عليه سواء عميل الجامعة الداخلي أو الخارجي، ووجه بضرورة ترشد الاستهلاك لتقليل الفاقد وتطبيق أسس إدارة الجودة البيئية.



كما شدد على أهمية إعلاء قيمة التعاون وروح الفريق لإنجاح أي منظومة عمل، ونوه بأهمية التدريب المستمر بما ينعكس على أداء الفرد ويحقق صالح المنظومة ككل.



ووجه الشكر لفريق المراجعة الداخلية للجودة وكذلك جميع أعضاء الجهاز الإداري لما بذلوه من جهد طوال الفترة الماضية للتحقق من تطبيق معايير الجودة في مختلف الأعمال.