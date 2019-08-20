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رياضة

بسبب الأهلي.. الكاف يؤجل مباراة الزمالك وبطل الصومال بدورى الأبطال

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:42 م
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلوانى
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، والتى كان من المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل بملعب برج العرب لمدة 24 ساعة.

وأعلن الاتحاد الإفريقى إقامة مباراة الزمالك وبطل الصومال السبت المقبل وجاء قرار تأجيل المباراة بسبب انشغال ملعب برج العرب باستقبال مباراة الأهلي وفريق "اطلع بره" الجنوب سوداني يوم الجمعة.

يذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب على بطل الصومال بنتيجة 7 أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما قبل عدة أيام.

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