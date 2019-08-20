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شاهد| الرئيس السودانى المعزول من داخل القفص فى أولى محاكماته

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:41 م
عمر البشير
عمر البشير
آيات أحمد
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير من داخل المحكمة.

وأظهرت صور التقطت للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، داخل قفص الاتهام، أثناء أولى جلسات محاكمته في تهم متعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.

ووفقا لممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، فإن "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".

ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها

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