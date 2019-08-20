محافظ البحر الأحمر يطلب من مياه الغردقة سرعة الانتهاء من محطة المعالجة الثلاثية

تابع اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة، آخر الأعمال الإنشائية بالمحطة.



وأكد محافظ البحر الأحمر في بيان اليوم، الثلاثاء، أن المحطة سوف تدخل العمل خلال الفترة المقبلة، مشددا على هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والفنية بـ ٨ روافع لربطها على محطات الصرف الصحي.



وشدد محافظ البحر الأحمر على شركة المياه والصرف الصحي بسرعة ربط محطة المعالجة الثنائية ومحطة المعالجة الثلاثية وتوصيل خط المياه المعالجة إلى موقع الثلاثة ألف فدان المقرر زراعتها في الغردقة.