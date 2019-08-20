ريديت تختبر ميزة جديدة تنافس بها المنصات الأخرى

أعلنت منصة ريديت "Reddit"، إحدى أكبر منصات التواصل على الإنترنت، عن بدء عملية اختبار أداة جديدة لبث الفيديوهات المباشرة تنافس بها المنصات الآخرى، وذلك قبل إطلاقها رسميا.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، فإن فترة الاختبار محدودة لمدة 5 أيام من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء، وذلك تمهيدًا لإطلاقها بشكل رسمي في حال حظيت باهتمام وتفاعل من المستخدمين.



وستسمح أداة البث "Reddit Public Access Network" لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي، من تجربة خدمة بث الفيديو لفترة محدودة خلال هذا الأسبوع.



ووضعت منصة ريديت "Reddit"، قواعد واضحة لمن يخالف خصوصية المنصة أثناء استخدام خدمة البث الجديدة، ويواجه أي شخص يخالفها الحظر من المنصة إذا قام بنشر أو تصوير محتوى عدواني أو عنيف، أو إباحي أو سلوك غير قانوني، وغيرها من الأمور المخالفة لخصوصية المنصة.



ويشمل ذلك تشجيع الإيديولوجيات أو السلوكيات التي قد يجدها المحررون العاديون مسيئين للغاية أو مزعجين، أو الذي يروج للخداع وهذا قد يوحي بعدم السماح بالتيارات البغيضة أو التيارات التي تنشر المعلومات الخاطئة.



وستغير تلك الميزة الجديدة منصة ريديت كثيرًا، لجذب المزيد من المستخدمين وتحويلها لمركز بث الفيديوهات.