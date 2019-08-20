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أسرع طريقتين لعلاج تساقط الشعر وزيادة كثافته

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:03 م
أسرع طريقتين لعلاج
أسرع طريقتين لعلاج تساقط الشعر وزيادة كثافته
ريهام قدري
يعاني الكثيرون من تساقط الشعر الذي قد يؤدي إلى الصلع أو نقص كثافة الشعر، لذلك يقدم الصيدلي باهر السعيد، على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، علاجات طبيعية تزيد من كثافة الشعر بسرعة:

1- زيت الخروع
له خواص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويحتوي على العديد من العناصر المفيدة لنمو الشعر مثل البروتين وزيت الاوميجا والأحماض الدهنية وفيتامين E والمعادن، فاللزوجة العالية للزيت تدعم قوة الشعر وتحميه من العوامل البيئية وتزيد كثافته.

طريقة الاستعمال:

للحصول على أفضل نتيجة استخدمي معلقة من زيت الخروع وأضيفيها على معلقة من جوز الهند واخلطيهم ودلكي بها فروة الراس واتركيها ساعة واغسلي شعرك بعدها وكرري نفس العملية كل 3 أيام.

2- ماسك البيض
البيض يحتوي على البروتينات والدهون المفيدة لبصيلات الشعر، وعند عمل ماسك للشعر يعطي كثافة وبريقا للشعر.

طريقة الاستعمال:

على حسب طول الشعر استعملي بيضتين أو ثلاثة ودلكي بها فروة الرأس وخصل الشعر المبلل واتركيها ساعة واغسلي شعرك.

وللحصول على مميزات أفضل، اخلطي ملعقة من زيت جوز الهند أو الخروع مع البيض المذاب في ملعقتي مياه ساخنة.

قومي بعمل ماسك بالخلطة على شعرك ودلكي بها الفروة واتركيها ساعة واغسلي بشامبو مكوناته طبيعية وكرريها كل 3 أيام.

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