نشعر بالاشمئزاز تجاه ما حدث.. مانشستر يونايتد يدين عنصرية جماهيره ضد بوجبا

دانَ نادي مانشستر يونايتد سلوك بعض جماهيره العنصري تجاه الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق، بعد إهداره ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون.





وكتبت جماهير مانشستر يونايتد تعليقات عنصرية تجاه بول بوجبا، بعد تسببه في خسارة أول نقطتين في سباق البريميرليج، بعد التعادل أمام وولفرهاميتون بهدف لكل فريق، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.





وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال "الجميع في مانشستر يشعر بالاشمئزاز تجاه الانتهاكات العنصرية التي تعرض لها لاعبنا بول بوجبا ليلة أمس".





وأضاف نادي مانشستر يونايتد "الأشخاص الذين قاموا بتلك الانتهاكات لا يمثلون نادينا العظيم، والغالبية العظمى من مشجعينا ترفض تلك الانتهاكات العنصرية".





وتابع نادي مانشستر يونايتد "سنعمل على اتخاذ أقوي الإجراءات تجاه هؤلاء الأشخاص، وسندعم مواقع التواصل الاجتماعي على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الأفعال".