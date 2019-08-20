وضع حجر الأساس لأول منطقة تجارية لوجستية عامة بجنوب الصعيد..فيديو

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع حجر الأساس لأول منطقة تجارية لوجستية عامة بجنوب الصعيد على مساحة 15 فدانا، لافتًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في مفهوم التجارة الداخلية بجنوب الصعيد.



وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر ان يتم زيادة المساحة لتصبح 25 فدان، على أن تضم مناطق لوجستية تخص السلع من مناطق تخزين وفرز وتعبئة وثلاجات وكذلك الأدوية.



وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه سيتم إنشاء مول تجاري كبير ومتعدد الأغراض يضم كافة المحال، إقامة فندق بالمنطقة ما يزيد من القيمة المضافة له ، لافتا أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع خلال عام واحد فقط.

