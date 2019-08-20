الهلباوي ويونس ضيفا كايرو ستيبس بأوبرا الإسكندرية

تتوالى فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية، حيث يقدم فريق كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش ومشاركة ضيفا الشرف المنشدان على الهلباوى والشيخ ايهاب يونس حفلًا فى الثامنة مساء الخميس 21 أغسطس على مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية".



يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية الكلاسيكية الغربية والجاز منها "إسكندرية، شمس، بكرة، امبير، سلطان، خطوات خليجية، كافيه جروبي" إلى جانب عدد من الأعمال الصوفية.



يشار إلى أن كايرو ستيبس فريق جاز صوفى عالمى تأسس عام 2002 بالتعاون بين عازف العود المصري باسم درويش وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي الألماني ماتيس فراى وحقق شهرة عالمية نتيجة أسلوبه الفني المتفرد الذى يعتمد على مزج أساليب موسيقية متنوعة من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الاليكترونية ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009 وحاز إعجاب الجمهور والنقاد.