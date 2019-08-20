مرتضى منصور: عمومية الزمالك اعتمدت ميزانية النادي ولائحته الجديدة

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن الجمعية العمومية اعتمدت اللائحة الجديدة وميزانية النادي، وقامت اللجنة الأولمبية وقتها برفض الجمعية العمومية، وتم عرض الأمر على مجلس النواب وحصل الزمالك على حكم من المحكمة الإدارية العليا باعتماد الجمعية، وتمت مراجعة اللائحة من اللجنة الأولمبية وإرسالها إلى وزير الرياضة واعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، وأصبحت محصنة بعد عدم الطعن عليها في خلال 60 يومًا.





وأضاف مرتضى منصور أنه تم رفع دعوى في مركز التسوية لبطلان اللائحة ولكن حكم مركز التسوية لا قيمة له، مشددًا على أنه تم فتح باب الترشح للانتخابات لمدة 4 أيام.





وقال مرتضى منصور إنه وفقا للمادة 17 فإن عدد المرشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب إجراء الانتخابات عليها وبالتالي نجح المرشحون بالتزكية.





وأضاف مرتضى منصور "أهنئ أشرف زكي لفوزه بمنصب أمين الصندوق وأحمد عادل عبد الفتاح وحمادة أنور وأحمد مرتضى على مناصب العضوية، وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية.



