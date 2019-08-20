الزراعة تبحث مع شركات السكر الاستعداد لموسم زراعة البنجر في غرب المنيا

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارة شركات السكر بحضور الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أيمن عبد العال، رئيس قطاع الإنتاج والمشرف على مشروع غرب غرب المنيا.



بحث الاجتماع الاستعداد للموسم الجديد، والذي جاء بعد نجاح تجربة زراعة البنجر في منطقة غرب غرب المنيا الموسم الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات جديدة لمنطقة غرب المنيا.



وأشادت وزارة اازراعة بالحس الوطني لشركات السكر في حرصهم على دعم زراعة البنجر وإنتاج سلعة استراتيجية يحتاجها كل أفراد الشعب، مطالبة بالإسراع في تجهيز الأرض وتسليمها للشركات مبكرا حتى تتمكن من زراعة محصول البنجر في بداية شهر سبتمبر المقبل، مما يسهم في زيادة الإنتاج.



وأكدت الوزارة أنه ستتم زيادة مساحة زراعة البنجر 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، مطالبة بزيادة إنتاجية الفدان من 22,5 إلى 30 طنا حتى يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا.